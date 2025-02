Manuel Lazzari: "La Coppa Italia è il nostro obiettivo, in Europa non esistono partite semplici"

Il difensore della Lazio, Manuel Lazzari, ha parlato a Lazio Style in vista dell’imminente sfida di Coppa Italia contro l’Inter e di Europa League contro il Viktoria Plzen.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“L’infortunio al ginocchio mi ha fermato per un mese. Non è mai semplice tornare in forma, ma il mio fisico mi aiuta. Nelle ultime tre partite ho ritrovato il campo e ora devo allenarmi al massimo per raggiungere la condizione ottimale.”