Milan-Lazio | La vendita dei biglietti: tutte le info

Domenica alle 20:45 la Lazio torna a San Siro dopo la sfida in programma domani contro l'Inter sempre alla Scala del Calcio. La squadra di Baroni sfiderà il Milan per lo scontro diretto in ottica Champions League dopo il 2-2 nel girone d'andata. Le due squadre sono cambiate molto da allora, soprattutto il Milan che dalla gestione Fonseca è passato a Conceicao e ora tenta di recuperare il terreno perso per entrare tra le prime quattro.

La Lazio attraverso un comunicato ufficiale ha reso note tutte le informazioni per l'acquisto dei tagliandi del settore ospiti.

Il comunicato della Lazio sui biglietti per la trasferta contro il Milan