Ramadani in conferenza: “Sottil non colpisce in faccia Isaksen"
Le dichiarazioni del giocatore del Lecce in conferenza stampa al termine del match contro la Lazio
Al termine della sfida in trasferta contro la Lazio è intervenuto in conferenza stampa il giocatore del Lecce, Ylber Ramadani, di seguito le sue parole.
L'intervento del giocatore giallorosso in conferenza
Abbiamo sbagliato primo tempo, tanti passaggi e questo ha fatto diventare la Lazio pericoloso, l'episodio del gol pensavo che avessi fatto fallo io su Basic ma io ho guardato dopo e non mi sembra fallo perché Sottil colpisce Isaksen in petto non in faccia. Un gol annullato così per noi significa troppo.
Sulla partita
Abbiamo preparato la partita per chiudere gli spazi dentro al campo. Fino al gol abbiamo fatto bene, ma non siamo riusciti a costruire buoni passaggi per i compagni. Ora dobbiamo pensare al Torino. Voglio fare sempre gol ma quando il mister mi chiede di rimanere indietro per avere più equilibrio tengo questa posizione. il secondo gol stavamo tutti in attacco e poi su un contropiede prendiamo 2-0 e mister mi chiedeva di dare più equilibrio