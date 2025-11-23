Ramadani in conferenza: “Sottil non colpisce in faccia Isaksen"

Al termine della sfida in trasferta contro la Lazio è intervenuto in conferenza stampa il giocatore del Lecce, Ylber Ramadani, di seguito le sue parole.

Abbiamo sbagliato primo tempo, tanti passaggi e questo ha fatto diventare la Lazio pericoloso, l'episodio del gol pensavo che avessi fatto fallo io su Basic ma io ho guardato dopo e non mi sembra fallo perché Sottil colpisce Isaksen in petto non in faccia. Un gol annullato così per noi significa troppo.