Sarri in conferenza: "Gruppo che mi dà gusto. Infortuni di Cataldi e Basic? Vi dico che..."

Al termine di Lazio-Lecce il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la partita.

Gestione dell'arbitro? Non mi tirare dentro il Var sennò vado al letto incazzato, oggi il Var è eccessivo e inappropriato e non sopporto quando si fa moviola. Parliamo delle altre cose.

Sulla partita contro il Lecce? Palleggio buono, 60 minuti di alto livello. Sensazione di predominio nella partite e idee nella fase di impostazione, però l'abbiamo portata al 90° con il risultato in bilico. I ragazzi giocano tutte le partite con qualcosa di meglio. Il gruppo che mi sta dando gusto. Mi fa piacere che cominciano a togliersi soddisfazioni. Sono contento per le parole di Basic che si è divertito, ho avuto anch'io questa sensazione e ho detto loro che quando si gioca con divertimento divento tutto più semplice. Ma portare l'1-0 fino al novantesimo diventa difficile.

Dia? Era sempre un ragazzo che non pesava sulla squadra, perché gli altri lavori li svolgeva bene, oggi ha inserito qualità offensiva, mi dispiace che non gli sia arrivata la soddisfazione del goal.

Condizioni di Cataldi e Gila? Due affaticamenti, nulla di particolare. Si stava progressivamente indurendo il polpaccio a Cataldi e abbiamo pensato di fare la sostituzione. Gila ha accusato una contrattura dell'adduttore, ma la sensazione è che sono due affaticamenti.

Questa è una stagione mi dà gusto per il momento. Nonostante i cinque mesi di incazzature e bestemmie varie, oggi ho la sensazione di poter lavorare a fondo, forse anche per la disponibilità dei calciatori. Le problematiche sono state impensabili. Il gruppo oggi è bello, compatto, umile, c'è una bella sensazione. Ma non sono attrezzato per un miracolo.

Reintegro Dele-Bashiru? Avevo deciso per un reintegro venerdì, ma la società mi ha detto di spostarlo alla prossima settimana. Non mi sono messo a fare riunioni con la società, oggi Dele sarebbe stato disponibile, ma è sempre fermo dal 21 di settembre, e oggi avrebbe potuto fare 15 minuti. Castellanos? Domani ha l'ultimo controllo.

La possibilità di saltare un turno di Serie A per le nazionali a marzo? Andava programmato in tempi non sospetti, oggi può andare a creare problematiche nelle squadre con le coppe in ballo. Sarebbe un qualcosa con un presupposto su cui si possono appigliare in tante.