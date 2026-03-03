Lazio, missione riscatto: il piano di Sarri tra Coppa e Campionato

Settimana intensa e senza sosta per Maurizio Sarri, che ha studiato un programma curato nei minimi dettagli per risollevare la sua Lazio. Il tecnico toscano punta tutto sul recupero degli infortunati e su nuove prove tattiche, con un obiettivo chiaro: ritrovare lo spirito giusto per affrontare l'Atalanta in Coppa Italia e cercare poi la rivincita in Campionato contro il Sassuolo.

Verso l'Atalanta: le scelte decisive

Il volto della Lazio che sfiderà la Dea si deciderà nelle prossime ore. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'allenamento di questo pomeriggio, fissato per le 16:00, sarà il vero spartiacque per definire gli undici titolari, mentre la rifinitura di domani mattina servirà solo per gli ultimi ritocchi muscolari. Sarri ha bisogno di risposte immediate dal campo per scegliere le pedine giuste in un momento così delicato.

Il programma verso il Sassuolo

Come riportato sempre dal quotidiano, una volta archiviata la battaglia di Coppa, la squadra non avrà tempo per rifiatare. Giovedì mattina è previsto il classico lavoro di scarico, seguito da un venerdì di riposo fondamentale per ricaricare le pile. La marcia d'avvicinamento alla sfida contro il Sassuolo ripartirà poi con due sessioni pomeridiane tra sabato e domenica, necessarie per ritrovare le energie fisiche e mentali.