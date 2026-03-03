Lazio, nuovo impianto in onore di Vincenzo D’Amico: i dettagli sull'inaugurazione

In un momento così delicato per il presente della squadra, la Lazio si rifugia nella sua storia più bella per ritrovare l’orgoglio. Il prossimo 11 marzo, la città di Latina renderà omaggio a una delle sue stelle più luminose: Vincenzo D’Amico. La storica bandiera biancoceleste verrà celebrata con l'inaugurazione di un impianto sportivo a lui dedicato, un’iniziativa che punta a tramandare i valori di un calcio romantico alle nuove generazioni.

I dettagli dell'evento

L’appuntamento è fissato per le ore 10:30 in Viale Paganini, nel quartiere Nuova Latina. Il nuovo Centro Sportivo Outdoor non sarà solo un campo di gioco, ma un vero punto di aggregazione pensato per favorire la crescita e l’inclusione dei ragazzi della zona. L’obiettivo delle istituzioni e della società è chiaro: trasmettere il rispetto, l'impegno e lo spirito di squadra che hanno reso D'Amico un Capitano senza macchia e un esempio indimenticabile dentro e fuori dal rettangolo verde.

Mostra e libri: il racconto di una leggenda

La mattinata non si fermerà al taglio del nastro. Per i più nostalgici e per chi vuole scoprire il mito del numero 10, verrà allestita una mostra sulla vita calcistica di Vincenzo D’Amico, arricchita dalla presentazione del libro dal titolo emblematico: "Volevo giocare nella Lazio". Sarà un’occasione speciale per immergersi nei ricordi di un calcio fatto di passione pura.