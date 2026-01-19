Dopo la vittoria contro il Verona, la Lazio torna all'Olimpico e ospita il Como. Sono pochi i dubbi di formazione per mister Sarri, alle prese con una nuova emergenza a centrocampo. Al mancato recupero di Basic, infatti, si è aggiunto negli ultimi giorni anche il forfait di Vecino, che non ha preso parte alle ultime sedute di allenamento a causa di un risentimento muscolare. Sarri dovrà anche fare a meno di Patric (lesione al polpaccio) e di Dia; si rivede però Dele-Bashiru, rientrato in extremis dopo la fine della Coppa d'Africa.

Belahyane - Fraioli

La probabile formazione per questa sera

Di fronte a Provedel va verso la conferma la difesa composta da Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini. A centrocampo non ci saranno né Basic e né Vecino: giocherà Belahyane insieme a Taylor e Cataldi. Rovella andrà in panchina. In attacco si rivedrà Zaccagni, che ha scontato il turno di squalifica. Prenderà posto a sinistra, con Noslin al centro e Cancellieri (in vantaggio su Isaksen) a destra.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Hysaj, Nuno Tavares, Rovella, Dele-Bashiru, Isaksen, Pedro, Ratkov. All.: Sarri.

Tre gol dal Milan, ma una posizione in classifica che richiama ancora l’Europa. Il Como vuole ripartire da zero con la Lazio all’Olimpico. Kempf potrebbe non farcela dopo il problema muscolare avuto, sarà Ramon-Diego Carlos la coppia di centrali con Valle sull’out mancino e Smolcic a destra. Turno di riposo per Van der Brempt. Caqueret scalpita per tornare dal 1’ al posto di Da Cunha, Perrone pilastro in mediana. Dalla trequarti invece Vojvoda aperto a destra, Baturina insidia Jesus Rodriguez ma lo spagnolo dovrebbe riprendersi la maglia da titolare, con Nico Paz da diez. Straordinari per Douvikas in attacco.