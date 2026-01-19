Mattei: "Con il Como è l’ultima chiamata per la Lazio. I calciatori rifiutano questa..."

Stefano Mattei, ospite a Radiosei, si è espresso sulla situazione societaria

Prima del match Lazio e Como il dibattito in casa biancoceleste si accende non solo sul campo, ma anche sul fronte societario. A fare il punto della situazione è stato Stefano Mattei, intervenuto ai microfoni di Radiosei, con un’analisi netta sul momento della squadra e sulle prospettive a breve termine, tra risultati sportivi e necessità di mercato.

Mattei su Lazio-Como, una partita che può dare un senso alla stagione

Per la Lazio quella di stasera è una delle ultime, se non l’ultima, chiamata per dare un senso a questa stagione. Altrimenti si dovrà pensare solo alla Coppa Italia. C’è una distanza in classifica che si può recuperare con la vittoria, ma è da quasi un anno che la Lazio non vince due partite di seguito.

Gli errori da non ripetere 

La Lazio è costretta a vendere perché tre anni fa aveva tra i 190 e i 200 milioni di euro, in più ha venduto Milinkovic; ora non sa come tamponare l’emergenza. La Lazio ha perso 80 milioni in 2 anni. Si sta lavorando per riportare la Lazio, entro marzo, a scongiurare un altro blocco del mercato. I calciatori non rifiutano la Lazio, rifiutano questa Lazio, è diverso.

 

 

