Mattei: "Con il Como è l’ultima chiamata per la Lazio. I calciatori rifiutano questa..."

Prima del match Lazio e Como il dibattito in casa biancoceleste si accende non solo sul campo, ma anche sul fronte societario. A fare il punto della situazione è stato Stefano Mattei, intervenuto ai microfoni di Radiosei, con un’analisi netta sul momento della squadra e sulle prospettive a breve termine, tra risultati sportivi e necessità di mercato.

Lazio Como - Fraioli

Mattei su Lazio-Como, una partita che può dare un senso alla stagione

Per la Lazio quella di stasera è una delle ultime, se non l’ultima, chiamata per dare un senso a questa stagione. Altrimenti si dovrà pensare solo alla Coppa Italia. C’è una distanza in classifica che si può recuperare con la vittoria, ma è da quasi un anno che la Lazio non vince due partite di seguito.