Mattei: "Con il Como è l’ultima chiamata per la Lazio. I calciatori rifiutano questa..."
Stefano Mattei, ospite a Radiosei, si è espresso sulla situazione societaria
Prima del match Lazio e Como il dibattito in casa biancoceleste si accende non solo sul campo, ma anche sul fronte societario. A fare il punto della situazione è stato Stefano Mattei, intervenuto ai microfoni di Radiosei, con un’analisi netta sul momento della squadra e sulle prospettive a breve termine, tra risultati sportivi e necessità di mercato.
Mattei su Lazio-Como, una partita che può dare un senso alla stagione
Per la Lazio quella di stasera è una delle ultime, se non l’ultima, chiamata per dare un senso a questa stagione. Altrimenti si dovrà pensare solo alla Coppa Italia. C’è una distanza in classifica che si può recuperare con la vittoria, ma è da quasi un anno che la Lazio non vince due partite di seguito.
Gli errori da non ripetere
La Lazio è costretta a vendere perché tre anni fa aveva tra i 190 e i 200 milioni di euro, in più ha venduto Milinkovic; ora non sa come tamponare l’emergenza. La Lazio ha perso 80 milioni in 2 anni. Si sta lavorando per riportare la Lazio, entro marzo, a scongiurare un altro blocco del mercato. I calciatori non rifiutano la Lazio, rifiutano questa Lazio, è diverso.