Baroni a LCS: "Se levo l'errore sul gol subito, la squadra ha fatto un'ottima partita"

Dopo la sosta per la Nations League i biancocelesti sono scesi nuovamente in campo, infatti, stasera si è disputato l'incontro tra la Lazio e il Torino, match terminato con un pareggio. Nonostante il vantaggio all'inizio del 2° tempo, merito del gol segnato dal terzino Adam Marusic su assist di Pedro, il club guidato dal mister Marco Baroni non è riuscito a portarsi a casa i 3 punti necessari per riscalare la classifica di Serie A. In merito al pareggio si è espresso il tecnico ai microfoni di Lazio Style Channel.

Baroni a Lazio Style Channel

Il commento sulla partita e sul mancato rigoreIl

Noi gli episodi discutibili è meglio che non gli guardiamo, dobbiamo guardare, invece, a cosa possiamo fare meglio. Sicuramente sul pareggio dobbiamo fare meglio perché la squadra ha fatto una partita, secondo me, che doveva fare e il primo tempo è stato di controllo perché non era facile, loro sono una squadra che ha trovato solidità, compattezza e nelle ultime 12 gare ha perso una volta solamente. Il secondo tempo, secondo me, è importante, abbiamo creato delle occasioni, abbiamo trovato anche il ritmo e si sono aperti gli spazi. L'unica pecca della gara è il gol.

Riguardo gli aspetti su cui deve lavorare la Lazio in vista dei prossimi match

Bisogna rimanere convinti, rimanere concentrati nella voglia, in quello che la squadra si è portata fino ad adesso. Io oggi, se levo l'errore sul gol che abbiamo subito, la squadra ha fatto un'ottima partita perché avevamo davanti una squadra che non aveva niente da perdere, che giocava serena ma la squadra ha concesso pochissimo, ha creato l'occasione, ha avuto palleggio. Il Torino, nel secondo tempo, ha fatto meno di 100 passaggi, il problema è che non si possono prendere questi gol, si deve fare meglio, si può fare ma si deve fare meglio.

Sulle mancate vittorie all'Olimpico

Certo che ci pesa, lo sappiamo benissimo, casa nostra, davanti al nostro pubblico, questo ci pesa tantissimo anche perché la squadra è qui, si è anche sempre espressa bene. Non voglio parlare di maledizioni, si deve fare meglio perché sono delle situazioni dove l'avversario fa poco e noi dobbiamo metterci di più. Io credo che nell'analisi di una gara così l'errore è pesante perché dal punto di vista del punteggio ti penalizza. Nella prestazione, per me, la squadra ha fatto la prestazione che doveva fare contro una squadra solida e difficile da affrontare.

Su cosa significa un punto in più in classifica