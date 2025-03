Lazio-Torino | Marušić nel post: “Abbiamo subito un brutto goal, dobbiamo migliorare per…”

Alle ore 20:45 è iniziata la sfida Lazio-Torino, una partita attesa dai biancocelesti, soprattutto considerando l’ultima brutta sconfitta contro il Bologna. La Lazio di Baroni, dopo una lunga pausa per le Nazionali, è tornata in campo davanti ai propri tifosi, sfidando i granata determinati nel continuare l‘ottimo periodo di forma. Proprio per questo, la sfida è stata complessa per entrambe le squadre e ha spinto i due allenatori, rispettivamente Baroni e Vanoli, a schierare le migliori formazioni possibili per annientare l’avversario. Dopo un meraviglioso goal di Marušić sotto la curva, la Lazio è stata sorpresa nei minuti finali di partita dal goal di Gineitis e non è riuscita ad ottenere i tre punti, conseguendo il terzo pareggio consecutivo in casa. Dopo il match, terminato 1-1, è intervenuto ai microfoni di Dazn proprio il calciatore biancoceleste Marušić.

