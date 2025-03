Milan-Lazio, Isaksen a LSC: "Sono troppo felice che prendiamo 3 punti qui"

Stasera la Lazio si è portata a casa i 3 punti contro il Milan, infatti, grazie alla rete del capitano Mattia Zaccagni e al rigore del Pedro, la rosa biancoceleste è riuscita a conquistare la vittoria a San Siro. Il trionfo di stasera è molto importante per la squadra di Marco Baroni, ma non solo per dare un messaggio agli altri club, infatti, i 3 punti contro i rossoneri hanno riportato la Lazio alla 4a posizione in classifica di Serie A, nonostante la pressione della Juventus che si fa sentire. In merito al trionfo della rosa biancoceleste, l'attaccante Gustav Isaksen, che ha mostrato prestazioni da Oscar nel corso del match, è intervenuto ai canali di Lazio Style Channel.

Isaksen a Lazio Style Channel

San Siro è un bel stadio, forse il migliore in Italia, c'è soltanto l'Olimpico che è più bello. Sono troppo felice che prendiamo 3 punti qui, era importante per noi e siamo tornati dove dobbiamo essere.

Sulla voglia nel suo scatto finale

Non abbiamo fatto abbastanza quando era 10 contro 11 e abbiamo passato troppo ed anche il Milan ha fatto bene, hanno dei giocatori fortissimi, quindi ovviamente diventa difficile. Sono felice con il gol di Pedro ma non sono felice che abbiamo preso il gol, non era intelligente.

Una parola romana per descrivere la vittoria

Non lo so ma era bellissima. Non conosco tanta roba.

Sulla sua crescita

Non lo so se il mio anno è il nostro anno, mi sembra che facciamo più e più ogni partita ed impariamo. Abbiamo perso troppi punti ma siamo pronti per confrontarci in Europa League contro il Plzen e dopo contro l'Udinese, quindi ci sono tante partite difficili ma siamo dove dobbiamo essere e prendiamo una partita a volta.

Sul match contro il Viktoria Plzen