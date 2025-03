Milan-Lazio, Marchegiani "Squadra con strappi pazzeschi"

Da poco si è conclusa la folle sfida tra Milan e Lazio nella cornice dello stadio San Siro di Milano. Una partita che ha visto da una parte gli ospiti biancocelesti che hanno giocato ottimi 90 minuti, dominando sul Milan con l'unica pecca di non chiudere il risultato e rimettere in gara gli avversari grazie ad un episodio che ha rischiato di mandare all'aria una prestazione davvero di livello.

Dall'altra parte la squadra di Sergio Conceicao che ha disputato una gara sicuramente negativa. Nel primo tempo quasi inesistente e passiva. Nella ripresa qualche segnale positivo di reazione ma riesce ad entrare in partita solo grazie ad un episodio fortuito. Un'analisi sui capitolini è stata fatta anche dall'ex portiere Luca Marchegiani sul canale SkySport.

Marchegiani sulla Lazio

Una squadra che ha concetti chiari, giocatori forti di gamba, fondamentale in questo momento della stagione. Strappano. Ne ha tanti che lo fanno. La Lazio ha la qualità per fare la partita contro squadre che lasciano campo.

Le parole su Zaccagni

Altra partita importante per l'ala biancoceleste. Il capitano della Lazio segna un gol e ne sfiora un altro paio quando scaglia due conclusioni verso la porta. Entrambi i tiri sfiorano il palo con Maignan che non può restare che immobile e sperare che la palla non entri in fondo al sacco.

Gli elogi per Zaccagni arrivano anche da parte di Luca Marchegiani: