Retroscena Lazio, Fabiani assente a Torino: scelta di mercato e futuro già in agenda

La Lazio è tornata subito al lavoro dopo il pareggio-beffa maturato a Torino contro la Juventus. Dopo il pernottamento in Piemonte, la squadra ha raggiunto Firenze con un volo charter e ha iniziato il ritiro in vista del quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna, in programma mercoledì al Dall’Ara.

Intanto, però, tiene banco un retroscena legato al mercato. All’Allianz Stadium, infatti, non era presente il direttore sportivo Angelo Fabiani. Un’assenza che non è passata inosservata e che ha subito acceso interrogativi tra tifosi e addetti ai lavori.

Secondo le indiscrezioni, Fabiani avrebbe rinunciato alla trasferta torinese per volare in Portogallo, precisamente a Lisbona, dove avrebbe incontrato l’entourage di Diogo Leite, difensore classe 1999 attualmente in forza all’Union Berline in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Il centrale portoghese era considerato la prima scelta della dirigenza laziale per raccogliere l’eredità di Romagnoli. La mancata cessione del numero 13 in Arabia, però, avrebbe soltanto rimandato l’operazione. Segnale chiaro di come, anche a mercato invernale chiuso, a Formello si stia già lavorando con decisione sulle strategie future, tenendo un occhio fisso sul campo e l’altro, inevitabilmente, sulle prossime finestre di mercato.