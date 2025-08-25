Il primo annuncio VAR durante Como-Lazio: IL VIDEO

Ieri sera durante la sfida al Sinigaglia tra Como e Lazio, è andato in scena un evento storico per il nostro campionato: Manganiello ha utilizzato l'annuncio VAR.

Photo by Marco Luzzani/Getty Images via Onefootball

Il retroscena

Durante il 62' l'arbitro Manganiello ha deciso di andare a visionare l'azione del gol per capire se Castellanos fosse in fuorigioco. Una volta presa la sua decisione, l'ha resa nota tramite l'annuncio VAR.

Il video

Ecco il video dell'annuncio, pubblicato sui canali social di DAZN: