Il primo annuncio VAR durante Como-Lazio: IL VIDEO
E' proprio durante il match Como-Lazio che è stato messo in atto, per la prima volta in Serie A, l'annuncio VAR.
Photo by David Ramos/Getty Image via Onefootball
Ieri sera durante la sfida al Sinigaglia tra Como e Lazio, è andato in scena un evento storico per il nostro campionato: Manganiello ha utilizzato l'annuncio VAR.
Il retroscena
Durante il 62' l'arbitro Manganiello ha deciso di andare a visionare l'azione del gol per capire se Castellanos fosse in fuorigioco. Una volta presa la sua decisione, l'ha resa nota tramite l'annuncio VAR.
Il video
Ecco il video dell'annuncio, pubblicato sui canali social di DAZN: