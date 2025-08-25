Infortunio Immobile: quante settimane di stop dovrà affrontare? Ecco l'esito degli esami

Durante la prima di campionato contro la Roma, Ciro Immobile è stato costretto ad uscire a causa di un fastidio muscolare.

Simona Nicoli /
Photo by Ahmad Mora/Getty Images via Onefootball
Non è iniziato nel migliore dei modi il rientro in Serie A dell'ex biancoceleste, Ciro Immobile, il quale durante il match contro la Roma ha accusato un fastidio al quadricipite.

Dopo gli esami di oggi, il Bologna ha rilasciato un comunicato ufficiale dove spiega la situazione dell'attaccante ex Lazio e quante settimane di stop dovrà rispettare.

Cosa è successo

Immobile ha fatto il suo ritorno in Serie A come titolare alla prima del Bologna. Questo ritorno, però, non è stato quello che ci si aspettava: nella prima mezz'ora di gioco, infatti, l'attaccante è stato costretto a lasciare il campo dopo aver sentito tirare il quadricipite mentre correva.

Il comunicato del Bologna

Gli esami cui sono stati sottoposti Nicolò Casale e Ciro Immobile hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado del bicipite femorale destro (tempi di recupero circa 3-4 settimane) e una lesione del retto femorale destro (tempi di recupero circa 8 settimane).

