Infortunio Immobile: quante settimane di stop dovrà affrontare? Ecco l'esito degli esami

Non è iniziato nel migliore dei modi il rientro in Serie A dell'ex biancoceleste, Ciro Immobile, il quale durante il match contro la Roma ha accusato un fastidio al quadricipite.

Dopo gli esami di oggi, il Bologna ha rilasciato un comunicato ufficiale dove spiega la situazione dell'attaccante ex Lazio e quante settimane di stop dovrà rispettare.

Photo by Ahmad Mora/Getty Images via Onefootball

Cosa è successo

Immobile ha fatto il suo ritorno in Serie A come titolare alla prima del Bologna. Questo ritorno, però, non è stato quello che ci si aspettava: nella prima mezz'ora di gioco, infatti, l'attaccante è stato costretto a lasciare il campo dopo aver sentito tirare il quadricipite mentre correva.

Il comunicato del Bologna