Lazio ferita Como, serve una reazione immediata: le ultime da Formello

Delusione a Formello, testa già al Verona

La Lazio prova a smaltire la sconfitta di Como: la seduta di scarico a Formello è stata segnata da tanta amarezza, ma domenica contro il Verona servirà reagire subito. Dopo il giorno di riposo di martedì, mercoledì scatterà la preparazione con una doppia seduta. All’Olimpico mancheranno Romagnoli (squalifica), Isaksen e Patric (rientro dopo la sosta) e Gigot, ormai vicino all’addio. Qualche spiraglio invece per Vecino, atteso da nuovi esami che potrebbero permettergli di tornare ad allenarsi in gruppo dopo una settimana di lavoro differenziato.



Formazione in bilico, Sarri fa le prove

Sul piano tecnico, il dubbio principale resta il terzino destro, con Lazzari e Marusic in ballottaggio. In porta sarà confermato Provedel, mentre in difesa partiranno titolari Gila, Provstgaard e Nuno Tavares. In regia è previsto il ritorno di Rovella, dopo che a Como aveva iniziato Cataldi, condizionato dalla nascita della figlia. Guendouzi e Dele-Bashiru completano il centrocampo, ancora chiamati a riscattarsi. In avanti, Castellanos rimane favorito su Dia per guidare il tridente con Cancellieri e Zaccagni.