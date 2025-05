Lazio-Juventus, dove vedere il match in tv e in streaming

Lazio al lavoro per il big match



Dopo il successo contro l’Empoli, la Lazio ha ripreso subito gli allenamenti per preparare la delicata sfida contro la Juventus. Un match fondamentale nella corsa alla Champions League: le due squadre, appaiate a 63 punti insieme alla Roma, si giocano una fetta importante di stagione. Attualmente il quarto posto è occupato proprio dai bianconeri, ma tutto potrebbe cambiare sabato.

Dove e quando seguire la partita



L’appuntamento è fissato per sabato 10 maggio alle ore 18, allo stadio Olimpico di Roma. La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con possibilità di seguirla anche in streaming, live e on demand, tramite l’app o il sito ufficiale. Il match sarà visibile da qualsiasi dispositivo: Smart TV, PC, smartphone, tablet o console.