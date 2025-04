Sakariassen: " La Lazio ha una squadra di qualità internazionale ma possiamo creare problemi"

Tra poche ore il club biancoceleste guidato dal mister Marco Baroni scenderà in campo all'Aspmyra Stadion per affrontare il Bodoe/Glimt, partita valida per il girone d'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League. Il match tra la squadra norvegese e la Lazio sarà visibile su Sky Sport o in streaming su NOW e sarà diretto dal fischietto Micheal Oliver. Non si tratta della prima volta che il Bodoe/Glimt incontra una squadra italiana, infatti, nella stagione 2021-22 i norvegesi hanno incontrato la Roma, al tempo allenata da Mourinho, in due occasioni e riguardo ad esse e al match contro i biancocelesti si é espresso il Ds del Bodoe/Glimt Havard Sakariassen ai microfoni di La Repubblica.

Havard Sakariassen a La Repubblica

Sul doppio incontro con la Roma

Momento indimenticabile. Quella vittoria per 6-1 in casa nostra è una serata incredibile per il club e per il calcio norvegese, nel giro di una notte, la gente di tutta Europa ci ha conosciuto. È un promemoria di ciò che è possibile fare quando tutto funziona. Poi, il 4-0 subito all’Olimpico nei quarti è stata una lezione dura, ma importante. Ci ha mostrato cosa serve per andare avanti In Europa.

Se c'erano state tensioni con lo staff di Mourinho

Non vogliamo commentare, ormai fa parte del passato.

Se la Lazio é la favorita nel match di oggi

Sulla carta, sì. Gioca in uno dei campionati più importanti d’Europa, ha una squadra di qualità internazionale e una grande esperienza nelle coppe. Ma abbiamo dimostrato di poter competere con Roma, Celtic, Porto. Possiamo creare problemi a tutti.

Se l'erba sintetica può aiutare il Bodoe/Glimt

Capisco se ne parli, ma non lo considero un vantaggio ingiusto: fa semplicemente parte della nostra realtà. Certo, le squadre che non sono abituate a questa superficie potrebbero aver bisogno di un po’ di tempo per adattarsi, così come noi dobbiamo adattarci quando andiamo a giocare su campi diversi in Europa, che si tratti di erba secca nel sud dell’Europa o di atmosfere da grande stadio altrove. Questo è il calcio.

Se la pausa invernale del campionato norvegese può penalizzare il Bodoe

Ci pone naturalmente in una posizione di svantaggio rispetto ai club dei Paesi in cui il campionato è ancora in corso. Credo sia un discorso che vale la pena fare a livello Uefa: come garantire condizioni di parità quando il calendario calcistico non è lo stesso in tutta Europa.

Sulla corsa ai mondiali tra Italia e Norvegia