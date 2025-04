Hauge: "Il Bodo non è formazione migliore, ma ha il miglior gruppo"

Jeans Petter Hauge, attuale attaccante del Bodoe/Glimt ed ex membro del Milan, si é espresso ai microfoni di La Gazzetta dello Sport riguardo il match contro la Lazio, in programma oggi alle ore 18:45 e valido per il girone d'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League.

Jeans Petter Hauge a La Gazzetta dello Sport

Se il Bodoe/Glimt punta l'Europa League

Sì, non ci nascondiamo. Anche con l’Eintracht non eravamo i favoriti, ma abbiamo vinto. Vorrei ripetermi con la squadra della mia città. Il Bodo

non è formazione migliore, ma ha il miglior gruppo.

Riguardo il campo sintetico e sul match contro la Roma

È un vantaggio per il Bodo. La palla scorre più veloce: noi siamo abituati, la Lazio no, così come non lo era la Roma quando è venuta qui ed ha incassato sei gol. I biancocelesti sono forti, ben allenati. Sarà bello ritrovare Romagnoli…

Su Milan-Bodoe/Glimt del 25 settembre 2020