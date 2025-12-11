Parma-Lazio, i numeri di Sarri contro gli emiliani

Sembrava destinata a raccogliere i tre punti la scorsa domenica la Lazio di Maurizio Sarri, più volte pericolosa con Ravaglia diverse volte chiamato in causa. Nonostante il buon Bologna visto all’Olimpico, il pareggio è andato stretto a Zaccagni e compagni, con l’espulsione di Gila che ha inevitabilmente cambiato il quarto d’ora finale, con l'inattesa inferiorità numerica che ha impedito alla Lazio il forcing finale. La classifica dice decimo posto, ma le ultime settimane hanno mostrato evidenti miglioramenti: ancora una difesa ordinata, e al netto delle defezioni, una proposta offensiva in netta crescita rispetto alle settimane precedenti.



In una gara che arrivava subito dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Milan, i biancocelesti non sono sembrati in debito d’ossigeno, per un calendario che adesso sulla carta sorride. Già da questo sabato la squadra di Sarri tornerà in campo, questa volta al Tardini di Parma, squadra affrontata solamente quattro volte dal tecnico toscano in venti anni di carriera.

I due confronti alla guida dell’Empoli: la stagione 2014-2015

I toscani sono appena saliti in Serie A dopo il secondo posto con promozione della stagione precedente, con Sarri che sta per diventare una delle rivelazioni dell’intera Italia calcistica, dopo aver riportato l’Empoli nella massima serie sei stagioni dopo l’ultima volta. Quindicesimo posto finale e 42 punti conquistati, anche grazie al doppio confronto con il Parma che portò 4 punti in casa dei toscani. Alla dodicesima giornata furono Vecino e Tavano i protagonisti del 2-0 esterno in favore della squadra di Sarri. Diverso l’esito emerso al ritorno, dove un pareggio per 2-2 regalò un punto nella corsa alla salvezza: Maccarone e Tonelli per i toscani, Lodi e Belfodil per la squadra allora allenata da Donadoni.

Le due sfide con la Juventus

Due successi conquistati sulla panchina bianconera, in occasione della stagione 2019-2020. Alla prima di Serie A la Juve apre il proprio campionato al Tardini, con Chiellini decisivo nel primo tempo per lo 0 a 1 finale. I tre punti arrivano anche al ritorno, con Cristiano Ronaldo assoluto protagonista della sfida: la sblocca il portoghese sul finire del primo tempo. Nella ripresa a trovare il pareggio fu Cornelius, ma tre minuti dopo il portoghese andò nuovamente a segno per il 2-1 finale.

Tre vittorie e un pareggio dunque il bilancio contro gli emiliani per Maurizio Sarri, che già da questo sabato vorrebbe continuare questa striscia positiva.