Lazio, Noslin cambia tutto: due gol di fila e Gattuso ora ha un nuovo centravanti

Un Noslin mai visto prima. Due partite da titolare e due gol consecutivi, qualcosa che l'olandese non era mai riuscito a realizzare in carriera ai massimi livelli. Prima il guizzo contro il Milan all'Olimpico, poi il colpo di testa contro il Venezia al Penzo.

Una trasformazione arrivata proprio mentre Gennaro Gattuso, dopo aver inseguito per tutta l'estate un centravanti, ha deciso di riscoprire il 27enne al centro dell'attacco della Lazio. Una scelta che, almeno nelle ultime due giornate, è stata ripagata.

Come riportato da Il Messaggero, Noslin non aveva mai segnato in due gare consecutive neppure durante il periodo dell'esplosione in Serie A. Con il Verona aveva realizzato cinque reti e quattro assist in sei mesi, numeri che contribuirono a far crescere rapidamente la sua valutazione.

Nel giugno 2024 Claudio Lotito investì addirittura 18 milioni per portarlo alla Lazio, convinto anche da Baroni, che lo aveva allenato per metà stagione in Veneto e ne conosceva potenzialità e talento.

L'avventura biancoceleste, però, non è proseguita inizialmente secondo le aspettative. A pesare sono state le difficoltà di adattamento del calciatore e soprattutto un ruolo mai perfettamente definito. Due anni più tardi il cartellino ha conosciuto un sostanziale ammortamento a bilancio, mentre le ultime prestazioni di Tj rappresentano finalmente musica per le orecchie della Lazio.

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