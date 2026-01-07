Lazio-Fiorentina, Gila trattenuto da Pongracic ma incredibilmente non è rigore

Iniziata, allo stadio Olimpico di Roma, da poco più di 25 minuti il match tra Lazio e Fiorentina. I biancocelesti finora sembrano padroni del campo e stanno dominando l'avversario, già diverse le occasioni ma il risultato è ancora sullo 0-0. Gli avversari cercano di contenere le discese capitoline, lo stanno facendo a fatica senza riuscire a ripartire per rendersi pericolosi dalle parti di Provedel. Nonostante la partita sia iniziata da non molto c'è già un episodio che indegna i tifosi sugli spalti e i calciatori in campo. Un episodio che vede Gila trattenuto vistosamente da Pongracic in area di rigore.

L'episodio

Non si può certamente ritenere un episodio dubbio quello accaduto allo stadio Olimpico questa sera. Sviluppi di un calcio d'angolo con Gila che si avventa sul pallone per calciare verso la porta, alle sue spalle il difensore viola Pongracic si disinteressa del pallone tirando vistosamente la maglia del difensore della Lazio. C'è poco da dire, poco altro da aggiungere, regolamento alla mano il rigore è netto ma il direttore di gara Sozza è convinto della sua scelta e il Var non interviene minimamente. Ennesimo torto arbitrale per i biancocelesti.

La partita

Finora una partita a senso unico con la Lazio di Maurizio Sarri che spinge continuamente dominando sia dal punto di vista del gioco che da quello delle occasioni. La Fiorentina prova a tenere la partita in equilibro con una sorta di catenaccio e finora ci sta riuscendo. Nel frattempo i biancocelesti sfortunati anche nel perdere Basic per un problema fisico, al suo posto entra il numero 5 Vecino.