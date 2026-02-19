Le partite con più cartellini estratti dal direttore di gara

E' il lato che spesso affascina lo spettatore delle partite di calcio. Parliamo di quello che può avvenire al di fuori del lato tecnico e calcistico, quando è il comportamento disciplinare ad entrare in discussione e i cartellini estratti dall'arbitro in campo a fare la storia. In questo caso ci ha pensato la pagina social, calciatoribrutti, ad elencare le sfide più calde che si sono concluse con risse, cartellini gialli, rossi e risse autentiche. Tra le partite messe in questa classifica speciale ci rientra anche un club italiano, ovvero l'As Roma nella finale di Europa League giocata nel 2023 a Budapest contro il Siviglia, dove i spagnoli alzarono la coppa al cielo dopo un incontro bollente.

Il post con la classifica delle partite

Il tabellino disciplinare e non solo

IL TABELLINO:

Siviglia-Roma 5-2 d.c.d.r.

Siviglia (4-2-3-1): Bounou; Navas (5′ pts Montiel), Badé, Gudelj (15’+8 sts Marcao), Telles (5′ pts Rekik); Fernando (15’+8 sts Jordan), Rakitic; Ocampos, Torres (1′ st Suso), Gil (1′ st Lamela); En-Nesyri. Allenatore: Mendilibar

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik (1′ pts Zalewski), Cristante, Matic (15′ sts Bove), Spinazzola (1′ sts Llorente); Dybala (23′ st Wijnaldum), Pellegrini (1′ sts El Shaarawy); Abraham (30′ st Belotti).Allenatore: Mourinho

Arbitro: Taylor

Marcatori: 35′ Dybala (R), 10′ st aut. Mancini (S)

Ammoniti: 22′ Matic, 38′ Mir, 45′ Pellegrini, 48′ Mancini, 65′ Cristante, 66′ Rakitic, 74′ Celik, 105′ Zalewski 110′ Lamela, 122′ Jordan, 125′ Montiel

