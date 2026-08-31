Pinamonti: "Ho cercato di dare tutto ciò che avevo, dovevamo difendere il risultato..."

"Il mister pretende tanto, lavora tanto sull'aggressività, non fare respirare gli avversari..."

Alisia Cerqua /
Marco Rosi
Marco Rosi

L'ex Sassuolo fa il suo esordio con la Lazio

Esordio per Andrea Pinamonti con la maglia della Lazio. Gattuso gli concede subito l'entrata in campo, ecco le prime dichiarazioni del calciatore rilasciate ai microfoni di Dazn:

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“Ho cercato di dare tutto ciò che avevo…”

Sensazioni bellissime. Il mister mi ha dato subito la possibilità di entrare. Ho cercato di dare tutto ciò che avevo, dovevamo difendere il risultato, il mister pretende tanto, lavora tanto sull'aggressività, non fare respirare gli avversari. Mi chiedeva di andare tanto in avanti, di non abbassarci, per facilitare la pressione.

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