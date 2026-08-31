Pinamonti: "Ho cercato di dare tutto ciò che avevo, dovevamo difendere il risultato..."

Esordio per Andrea Pinamonti con la maglia della Lazio. Gattuso gli concede subito l'entrata in campo, ecco le prime dichiarazioni del calciatore rilasciate ai microfoni di Dazn:

Sensazioni bellissime. Il mister mi ha dato subito la possibilità di entrare. Ho cercato di dare tutto ciò che avevo, dovevamo difendere il risultato, il mister pretende tanto, lavora tanto sull'aggressività, non fare respirare gli avversari. Mi chiedeva di andare tanto in avanti, di non abbassarci, per facilitare la pressione.