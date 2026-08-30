Gattuso: "Vediamo mercoledì chi è dentro e chi è fuori..."

Il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria nella seconda giornata di Campionato.

Dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi. Io ho sudato perché faceva caldo, loro hanno sudato veramente.

Ricorda il Tavares che abbiamo visto nei suoi primi mesi alla Lazio?

Nuno, nonostante i problemi fisici, è un giocatore che ha motore, è un giocatore forte. Può benissimo giocare nel Real Madrid per le qualità che ha. Speriamo di averlo integro e sano, anche Romano è un ragazzo giovane, che va veloce e ha voglia di imparare. Tutta la squadra ha fatto bene.

Rovella?

Domani si riposa e dopodomani fa la risonanza. Vediamo. Dispiace perdere i giocatori ma fa parte del nostro lavoro. Vediamo mercoledì chi è dentro e chi è fuori.

Si aspetta qualcosa in queste ultime 48 ore?