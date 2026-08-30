Gattuso: "Vediamo mercoledì chi è dentro e chi è fuori..."
"Dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi. Io ho sudato perché faceva caldo, loro hanno sudato veramente..."
Il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria nella seconda giornata di Campionato.
Dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi. Io ho sudato perché faceva caldo, loro hanno sudato veramente.
Ricorda il Tavares che abbiamo visto nei suoi primi mesi alla Lazio?
Nuno, nonostante i problemi fisici, è un giocatore che ha motore, è un giocatore forte. Può benissimo giocare nel Real Madrid per le qualità che ha. Speriamo di averlo integro e sano, anche Romano è un ragazzo giovane, che va veloce e ha voglia di imparare. Tutta la squadra ha fatto bene.
Rovella?
Domani si riposa e dopodomani fa la risonanza. Vediamo. Dispiace perdere i giocatori ma fa parte del nostro lavoro. Vediamo mercoledì chi è dentro e chi è fuori.
Si aspetta qualcosa in queste ultime 48 ore?
Vediamo le uscite. Ratkov è andato via, io spero profondamente che rimaniamo così. A me la cosa che mi da fastidio è quando lavori giorni, poi arriva gente e devi lavorare sui principi, ma vediamo cosa succede.