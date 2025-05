Pepe Reina annuncia il ritiro dal calcio: le dichiarazioni integrali

La grande carriera calcistica di Pepe Reina si conclude a 42 anni: l’ex portiere della Lazio, attualmente in forza al Como dell’amico Fabregas, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Il ritiro dal calcio giocato è stato annunciato dal diretto interessato in un‘intervista ai microfoni di Movistar.

Una carriera bellissima si è conclusa. Ho deciso di smettere lo scorso gennaio. Ho parlato con mia moglie e abbiamo deciso insieme. Ogni giorno penso più come un allenatore che come un portiere. Bisogna vedere chi che si ha a disposizione, un allenatore deve mettersi a disposizione dei suoi giocatori. Aveva quello che mi serviva, con una testa pensante come quella di Cesc (Fabregas) che è mio amico.