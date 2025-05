Tare al Milan? La società rossonera avrebbe preso una decisione

Nel campionato italiano di quest’anno una squadra che ha deluso le aspettative iniziali è stata sicuramente il Milan. Il club rossonero non parteciperà alle coppe europee nella prossima stagione; la Supercoppa Italiana vinta quest’inverno non cancella certamente la stagione negativa. Conceicao, subentrato in corso d’opera a Fonseca, non è riuscito a dare una sterzata in Champions e in Serie A; la Coppa Italia persa in finale contro il Bologna si aggiunge alle delusioni di quest’anno.



Milan - Depositphotos

Milan, caccia al direttore sportivo: Igli Tare si avvicina

L’ex direttore sportivo della Lazio è sul taccuino del Milan che sta cercando una persona proprio in quel ruolo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Milan è vicino all’accordo: l’affare per ingaggiare Igli Tare è alle fasi finali. Si attendono aggiornamenti.

