Conferenza Sarri: "Stadi vuoto? Bisognerà fare qualcosa. Sulle condizioni di Cataldi e Romagnoli..."

Al termine della gara casalinga contro il Sassuolo, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto in conferenza stampa dalla pancia dello Stadio Olimpico.

Non lo so, sicuramente penso che qualcosa stiano pensando, ma bisognerà fare qualcosa. Per la squadra è avvilente e penalizzante. Una situazione che si può gestire nel breve periodo, ma nel lungo è ingestibile. Spero che qualcosa verrà fatto.

Belahyane penso stia bene. Serviva uno che ci muoveva la palla velocemente, Patric ha fatto il centrocampista, tanti anni fa, e si sta provando in allenamento in quel ruolo. Poteva essere una cazzata, ma anche una cosa giusta (ride, ndr).

Dopo Provedel, è pesante vedere che si fermano anche Cataldi e Romagnoli. Ma questo dà maggior merito ad una squadra in difficoltà, dove anche un giocatore fuori ruolo fa bene. L'1-1 sarebbe stata un'ingiustizia, se si va a fare il computo dei 90 minuti abbiamo avuto tanto occasioni più di loro. I ragazzi hanno messo cuore e anima.

Cataldi ha rimediato un induramento al polpaccio, ma va verificato domani, stesso problema per Romagnoli: aveva ematoma da colpo preso con l'Atalanta e penso che gli abbia causato l'indurimento.