Conferenza Sarri: "Stadi vuoto? Bisognerà fare qualcosa. Sulle condizioni di Cataldi e Romagnoli..."
Al termine della gara casalinga contro il Sassuolo, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto in conferenza stampa dalla pancia dello Stadio Olimpico.
Se ho la percezione che si sta pensando a qualcosa in società?
Non lo so, sicuramente penso che qualcosa stiano pensando, ma bisognerà fare qualcosa. Per la squadra è avvilente e penalizzante. Una situazione che si può gestire nel breve periodo, ma nel lungo è ingestibile. Spero che qualcosa verrà fatto.
Sulla scelta di schierare Patric mediano
Belahyane penso stia bene. Serviva uno che ci muoveva la palla velocemente, Patric ha fatto il centrocampista, tanti anni fa, e si sta provando in allenamento in quel ruolo. Poteva essere una cazzata, ma anche una cosa giusta (ride, ndr).
Situazione infortuni
Dopo Provedel, è pesante vedere che si fermano anche Cataldi e Romagnoli. Ma questo dà maggior merito ad una squadra in difficoltà, dove anche un giocatore fuori ruolo fa bene. L'1-1 sarebbe stata un'ingiustizia, se si va a fare il computo dei 90 minuti abbiamo avuto tanto occasioni più di loro. I ragazzi hanno messo cuore e anima.
Cataldi ha rimediato un induramento al polpaccio, ma va verificato domani, stesso problema per Romagnoli: aveva ematoma da colpo preso con l'Atalanta e penso che gli abbia causato l'indurimento.
Sulla prestazione di Motta
Motta ha fatto buona partita, un fatto buone parate. Deve migliorare nella distribuzione della palla con i piedi, dovrà lavorare.
Se abbiamo visto una Lazio simile a quella di Coppa Italia
Parlavo di efficienze fisiche e tecniche diverse tra mercoledì e domenica scorse. In tre giorni era per far capire che la condizione mentale ti determina la prestazione fisica e tecnica. La partita di stasera è più vicina a quella dell'Atalanta, ma domani quando vedrò i dati ti saprò dire meglio.