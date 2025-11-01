Clamoroso al Genoa: Vieira lascia all’alba, la nota del club

Criscito nuovo allenatore del Genoa dopo il clamoroso addio di Vieira

Colpo di scena nella notte: Patrick Vieira ha deciso di fare un passo indietro e non guiderà più il Genoa. Dopo ore di riflessione, l’ex tecnico francese ha comunicato la sua scelta alla società, rinunciando all’incarico e lasciando la panchina libera alla vigilia del match contro il Sassuolo. A sorpresa, la dirigenza rossoblù ha deciso di affidare la squadra a Mimmo Criscito, storica bandiera del club, attualmente allenatore dell’Under 17.

Criscito in panchina già contro il Sassuolo lunedì sera

Il Genoa ha comunicato che Criscito dirigerà l’allenamento odierno e sarà in panchina lunedì a Reggio Emilia. Il tecnico era stato contattato già ieri, ma sembrava che la scelta fosse ricaduta definitivamente su Vieira. L’ennesimo colpo di scena ha cambiato tutto nella mattinata di oggi, riportando l’ex capitano rossoblù al centro del progetto tecnico. Annullata, di conseguenza, la conferenza stampa che Vieira aveva programmato nel pomeriggio in vista della sfida col Sassuolo.

La nota del Genoa

Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra.

La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale.

La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito.