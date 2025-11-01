Ennesimo striscione dei tifosi della Lazio contro Lotito: la foto

I tifosi della Lazio continuano con gli striscioni contro Claudio Lotito e questa volta sono stati esposti durante un incontro politico a Marino, organizzato da Forza Italia, avvenuto il 28 ottobre.

Come riporta RomaToday, inoltre, lo striscione sembrerebbe essere stato criticato da Marino Stefano Cecchi, il sindaco di Marino.

La frase utilizzata per criticare il Patron biancoceleste è la seguente:

Dopo aver riportato sul proprio profilo Facebook l'immagine dello striscione contro Lotito, il Sindaco di Marino ha voluto spendere delle parole a riguardo:

Pur non essendo stato promotore né organizzatore dell’iniziativa, sento comunque il dovere istituzionale di manifestare il mio dispiacere per la manifestazione di protesta che si è verificata in quella circostanza. Comprendo che ognuno possa avere opinioni e sentimenti diversi, ma ritengo che le divergenze e le critiche debbano trovare spazio in contesti appropriati. La passione sportiva, in particolare, ha il suo luogo naturale nei campi e negli stadi, e non nelle riunioni politiche”. Il primo cittadino infine ha concluso: “Marino è, e continuerà a distinguersi per il suo senso civico e per la capacità dei suoi cittadini di esprimere opinioni e passioni nel pieno rispetto delle persone e delle istituzioni.