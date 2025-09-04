Sinner: "Lorenzo? Da top 10 fisso. Abbiamo un grande sostegno, è bellissimo essere italiani"

Grandissimo trionfo per il campione Jannik Sinner che ha avuto la meglio nel derby azzurro contro Lorenzo Musetti all'US Open, infatti, il n.1 al mondo in due ore è riuscito a portarsi a casa un punteggio di 6-1, 6-4, 6-2 e, di conseguenza, a raggiungere la sua ottava semifinale Slam in carriera, dove incontrerà Felix Auger-Aliassime. Al termine del derby italiano, Jannik Sinner ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, ringraziando anche i suoi sostenitori.

Jannik Sinner a Sky Sport

Le cose si potevano complicare nel terzo set. Lorenzo è un giocatore con grandissime qualità, da top 10 fisso, ma sono contento di come ho gestito il match. Credo che tutta l'Italia possa essere contenta di avere giocatori del genere. Queste partite le sentiamo in modo diverso. Un conto è giocare un derby al 2° turno, un altro è farlo nei quarti di finale di uno Slam. Sappiamo quanta gente a casa ci supporta e ci dà tanta energia positiva. Vi ringraziamo per questo. Abbiamo un grande sostegno, è bellissimo essere italiani.

