Lazio, Boulaye Dia prosegue il recupero con la massima precauzione

Negli ultimi giorni grande apprensione in casa Lazio per l'infortunio rimediato da Boulaye Dia. L'attaccante franco senegalese ha rimediato uno stop legato alla caviglia, il che ha subito allertato lo staff medico, preoccupazione rientrata a distanza di poche ore quando è emerso che il suo problema fisico non era nulla di preoccupante.

L'ambiente Lazio può tirare un sospiro di sollievo nonostante il calciatore maglia numero 19, si è allenato completamente a parte e mai con la squadra, negli ultimi giorni di ritiro in quel di Formello. Il recupero totale è vicino ma la precauzione all'interno dell'equipe medica è ai massimi livelli.

Le parole di Sarri su Dia

Tra i tanti temi affrontati ieri nella conferenza di presentazione, Maurizio Sarri ha trovato modo e tempo anche di chiarire meglio le condizioni di Boulaye Dia specificando gli allenamenti di questi giorni del calciatore. Le sue parole:

Ha perso un colpo, ha fatto la risonanza, sono state escluse lesioni tendine e ossee. Ha anche ripreso a corricchiare.

Il recupero del calciatore

Sospiro di sollievo dopo la preoccupazione che ha riguardato lo stop del calciatore. Scongiurato il peggio, Dia si sta gestendo per recuperare dal problema che ha accusato. Anche al dodicesimo giorno di ritiro, per l'ultima doppia seduta della squadra, il franco senegalese ha svolto un allenamento differenziato da solo sul campo centrale di Formello.