Ultimo giorno di ritiro a Formello: Sarri e il discorso finale alla squadra

Termina il caldo ritiro di questa estate 2025. Dopo anni i biancocelesti hanno intrapreso la scelta di preparare la stagione nel proprio quartier generale di Formello. Il ritiro più breve di sempre dove mister Sarri ha dovuto plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza.

Tra meno di 24 ore la Lazio scenderà in campo per il memorial Sandro Criscitiello contro l'Avellino nello stadio Benito Stirpe di Frosinone. Quest'oggi a finire sotto i riflettori è stato l'allenatore Sarri e la squadra, che è stata raccolta attorno al mister per un lungo discorso di quest'ultimo.

Il discorso di Sarri alla squadra

Seduta terminata e dialogo Sarri-squadra. Al Mirko Fersini, prima di lasciare tutti ai tiri in porta finali, il mister ha richiamato il gruppo in cerchio e si è preso qualche minuto per parlare con i giocatori. In disparte si è anche confrontato con Guendouzi e Vecino. Sarà una stagione complicata, il mister lo sa bene: serve compattezza e unità d'intenti fin da subito, oltre al lavoro intenso sul campo. Per questo ha deciso di chiudere con un discorso, che spesso invece ha fatto all'inizio delle sgambate dei giorni scorsi.

I prossimi impegni della Lazio

26.07 Avellino-Lazio

30.07 Fenerbhace-Lazio

02.08 Galatasary-Lazio

09.08 Burnley-Lazio

16.08 Lazio-Atromitos