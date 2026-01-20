Mandas spinge per l’addio: trattativa infinita, la Lazio non molla sull’obbligo

Trattativa senza sosta per Mandas Lazio. Il giovane portiere greco chiede la cessione, il Bournemouth continua a spingere per il prestito, portando il diritto di riscatto a quota 20-22 milioni. La Lazio, secondo quanto riportato da Il Messaggero, valuterebbe anche una cifra più bassa (17 milioni), ma resta ferma sull’obbligo. In alternativa, il club biancoceleste accetterebbe solo un diritto condizionato, legato a un numero minimo di presenze. La sensazione è che l’operazione possa chiudersi, anche se la fumata bianca tarda ad arrivare. Dal Genoa resta un’opzione Leali come possibile sostituto.

Mandas e Bournemouth, braccio di ferro sul futuro

Fabiani, intanto, attende incassi sicuri prima di puntare su un nuovo centrocampista dinamico. Timber pare promesso al Marsiglia, Toth è stato ufficializzato dal Bournemouth, mentre Fabbian ha firmato con la Fiorentina. Resta in corsa Mendoza, ma l’Elche non scende sotto i 20 milioni. Cifre considerate eccessive, come quelle richieste dal Verona per Giovane, anche se il costo dell’attaccante gradito a Sarri calerebbe con l’inserimento di Belahyane nel ritorno a Verona.

Calciomercato Lazio, uscite decisive prima dei nuovi colpi

Fabiani non intende rinforzare l’attacco senza una partenza tra Dia e Noslin, seguiti rispettivamente in Inghilterra e Olanda. Attenzione infine alle sirene dal Qatar per Romagnoli: la Lazio respinge i 5-6 milioni dell’Al-Sadd, anche perché Sarri avrebbe minacciato le dimissioni in caso di cessione del centrale a gennaio.