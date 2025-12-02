Lazio, Alessio Romagnoli verso la scadenza: il piano della Società

Il mercato di gennaio si avvicina ed è il momento di pensare anche alla questione rinnovi, infatti, nel 2027 scadranno i contratti di Alessio Romagnoli, Ivan Provedel, Danilo Cataldi, Manuel Lazzari, Luca Pellegrini, Patric, Samuel Gigot (già sul mercato) e Mario Gila, che vorrebbe partire a zero.

Romagnoli in scadenza: le mosse della Società

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Società biancoceleste ha iniziato a riallacciare i contatti con lo staff del difensore centrale, tuttavia, la storia di Alessio Romagnoli è molto complicata, infatti, il calciatore si aspettava già un aumento nel 2022 con la qualificazione in Champions, permessa fatta da Lotito ma mai mantenuta. Il numero 13 è uno dei pilastri fondamentali per il gioco del Comandante Maurizio Sarri, che sta cercando una soluzione anche per il rinnovo di Adam Marusic e Toma Basic, tuttavia, i vari problemi legati al mercato, del quale si scopriranno le modalità il 16 dicembre, rendono difficile rinnovare il contratto di Alessio Romagnoli alla stessa cifra.

Nella pagina successiva le dichiarazioni di Alessio Romagnoli sul suo futuro nel club biancoceleste