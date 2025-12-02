Lazio, il Comandante punta su Marusic e Basic: tutte le informazioni sui rinnovi

Il mercato di gennaio si avvicina ed oltre a concentrarsi sui calciatori che potrebbero arrivare per dare una mano nei vari reparti, il Comandante deve valutare i biancocelesti in scadenza, come Hysaj, Pedro, Vecino, Marusic e Basic, e cercare di trovare un accordo per un eventuale rinnovo, soprattutto dato che in caso di mercato a saldo zero non si potrà offrire una cifra più alta, A meno che non si decida di utilizzare i soldi ricavati dalle cessioni.

Il punto sui rinnovi di Marusic e Basic

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il 16 dicembre si scopriranno le modalità secondo le quali la Lazio potrà operare a gennaio, infatti, domenica sono scaduti i termini per presentare il resoconto finanziario al 30 settembre. Nel frattempo, il mister Maurizio Sarri si è già confrontato con Adam Marusic e Toma Basic, pilastri fondamentali per il suo gioco, per quanto riguarda la questione rinnovi, tuttavia, entrambi i calciatori sono già entrati nel mirino di varie squadre, infatti, il terzino ha conquistato l'interesse di varie Big di Serie A, mentre il centrocampista piace in Germania e in Spagna (Betis). Toma Basic sembra favorevole ad ascoltare le proposte del Comandante, tuttavia, per Adam Marusic la questione è diversa, infatti, il numero 77 a giugno era ad un passo dal rinnovo alla cifra di 1,7 milioni e il miglioramento di un bonus ma successivamente il gestore della Lazio si è tirato indietro.

