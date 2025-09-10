Lazio, il Comandante avrà un'arma in più contro il Sassuolo: un biancoceleste ritorna in gruppo

La pausa per le Nazionali è terminata e domenica 14 settembre alle ore 18:00 le aquile dovranno affrontare una nuova sfida, infatti, è in programma l'incontro con il Sassuolo. Dopo un inizio di stagione non spettacolare, a causa della terribile e meritata sconfitta a Como, la rosa biancoceleste è riuscita a svolgere una grande partita allo stadio Olimpico contro il Verona, ritornando a vincere in casa dopo circa sette mesi, ma ora la Lazio ha bisogno di continuare su questo percorso e scendere sempre in campo con la mentalità e l'energia adatta. Dopo due giornate con molti calciatori indisponibili, fortunatamente il Comandante ha recuperato molte pedine, tra cui il centrocampista Matias Vecino.

Sassuolo-Lazio: un grande recupero per il Comandante

Dopo circa un mese di allenamenti differenziati, a causa di un problema muscolare riscontrato ad inizio agosto, finalmente Matias Vecino potrà tornare in campo, infatti, ieri pomeriggio ha svolto la seduta di allenamento insieme al resto della squadra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il numero 5 potrà essere schierato contro il Sassuolo, tuttavia, verranno gestiti i carichi di lavoro per non rischiare di perdere nuovamente il centrocampista.

La situazione in attacco e in difesa

Ci sono buone notizie nel reparto offensivo per il Comandante, infatti, dopo essere guarito completamente dalla mononucleosi e aver seguito il piano di recupero, l'ala Gustav Isaksen potrà essere nuovamente schierato in campo. Pedro, invece, inizialmente era stato tenuto a riposo dal mister, che aveva deciso di fargli saltare le sedute di allenamento di venerdì pomeriggio e sabato mattina a causa di un problema tendineo ma ieri il biancoceleste ha lavorato regolarmente in gruppo, come riportato dalla Società in una nota sui social. Per quanto riguarda il reparto dei difensivo, invece, nella seduta di ieri Patric e Marusic hanno svolto un lavoro specifico, mentre Lazzari si è sottoposto a terapie fisioterapiche per un affaticamento al polpaccio destro e lunedì dovrebbe esserci un ulteriore controllo.