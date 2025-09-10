Lazio-Mario Gila, il difensore centrale può lasciare la squadra: il punto

L'asse Gila-Romagnoli non sembra essere affatto contento della situazione che si è creata con la Società, infatti, entrambi si aspettavano il rinnovo del contratto, reso impossibile a causa del mercato bloccato, tuttavia, la situazione sembra essere ben diversa per i due difensori, infatti, mentre per il numero 13 non c'è ancora stato un vero e proprio colloquio con la Lazio, l'entourage dello spagnolo ha incontrato più volte il Direttore sportivo Fabiani nei mesi scorsi.

Mario Gila: il difensore centrale verso l'addio

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il biancoceleste, di cui il Real Madrid detiene il 50% sulla futura rivendita, pensa di meritare un ingaggio leggermente più alto rispetto a quello attuale, di circa un milione di euro, e, proprio per questa ragione, già in estate aveva pensato di lasciare la Lazio. Oltre a ciò, a giugno il suo agente aveva portato alla Società varie offerte, come quelle del Bournemouth e del Chelsea, ma sono state tutte rifiutate a causa della campagna acquisti bloccata. Con la finestra di gennaio che si avvicina potrebbe arrivare il momento per Mario Gila di lasciare la squadra e provare altre esperienze.

Nella pagina successiva le dichiarazioni di Alberto Abbate a Radio Laziale su Gila