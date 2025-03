Maffei: "La Lazio è una squadra di carattere, cuore e pancia. Conto il Plzen..."

In esclusiva ai microfoni di Radiosei, nella trasmissione "9 gennaio 1900", è intervenuto il giornalista Fabrizio Maffei, noto tifoso biancoceleste. Il giornalista si è espresso sia sull'ultimo impegno di campionato che ha coinvolto la Lazio di Baroni contro il Milan a San Siro, gara vinta per 2-1 grazie alle reti di Zaccagni e Pedro, che sulla prossima gara di Europa League contro il Viktoria Plzen, in programma giovedì 6 marzo alle ore 21:00, valevole per l'andata degli ottavi di finale della competizione europea.

L'intervento di Maffei

La vittoria di Milano ci voleva. Dopo prestazione altalenanti serviva una grande adrenalina come quella di domenica. Ad un certo punto non me l’aspettavo più. Quando ho visto l’atterramento in area di rigore, la mia cattiva fede nei confronti della classe arbitrale mi ha fatto pensare male. Se i giocatori della Lazio non avessero accerchiato l’arbitro, richiamando l’attenzione del Var, forse non sarebbe finita in questo modo. Era un fallo netto, ammiro chi, andando contro la verità, è riuscito a mettere in dubbio la realtà. Assenza della società su questo argomento? E’ una linea di condotta che può essere anche ammissibile. A me i piagnistei non piacciono, ricordo però la voce forte del direttore sportivo Fabiani dopo la gara con la Juventus.

