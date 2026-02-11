Bologna-Lazio, brutto infortunio per Pedro che lascia il campo

Brutte notizie in casa Lazio per l'ennesimo infortunio. Stavolta è il turno di Pedro che lascia il campo durante Bologna-Lazio a causa di un forte dolore alla caviglia dopo un contrasto con un avversario. Da capire l'entità dell'infortunio con il calciatore spagnolo che è uscito senza riuscire ad appoggiare il piede a terra e poi con l'ausilio di una barella. Nel frattempo è subentrato Noslin al suo posto ed il risultato di Bologna e Lazio è di parità. Al vantaggio di Castro ha risposto Noslin, 1-1 il risultato al minuto 51.

Maggiori dettagli

Tutto è nato da un duro contrasto. Odgaard si è scontrato contro Pedro che ha fatto un movimento innaturale con la caviglia, infortunandosi. Immediato l'intervento dello staff medico biancoceleste che, dopo essersi reso conto delle condizioni dell'attaccante, l'ha accompagnato fuori dal terreno di gioco. Tenuto a spalla senza riuscire a poggiare il piede a terra, Pedro ha ricevuto ulteriori cure da parte dei medici già prima del ritorno in panchina. Al suo posto è entrato Noslin.

Pedro in ospedale

L'infortunio sembra molto serio al punto che Pedro è stato immediatamente portato in ospedale per accertamenti più approfonditi. Il rischio è quello della stagione finita per il centravanti che a luglio compie ben 39 anni. Sarebbe sicuramente un modo molto triste per chiudere la carriera.