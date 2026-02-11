Bologna-Lazio 1-0, ecco cosa è successo nei primi 45 minuti

Allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna va in scena il quarto di finale di Coppa Italia tra i rossoblu e la Lazio. Occasione d'oro per entrambe le squadre che potrebbero puntare all'accesso in Europa tramite il percorso di questa competizione. Le formazioni in campo parlano da sè, massima titolarità da una parte e dall'altra e un solo obiettivo: passare il turno a tutti i costi. Nel primo tempo domina il tatticismo ma a sbloccarla è il Bologna grazie ad un colpo di testa di Castro. Nota negativa in casa Lazio, Pedro ha lasciato il campo per un infortunio alla caviglia.

I momenti salienti del primo tempo

Partita che si dimostra molto tattica fin dalle prime battute. Il pallino del gioco è del Bologna con i biancocelesti che attendono gli avversari e puntano a sviluppare le manovre offensive con le ripartenze. Il primo acuto del match arriva da Cambiaghi che si libera calciando verso Provedel che però para respingendo, il secondo tiro dell'ala rossoblu finisce sulla traversa ma tutto era stato fermato per un fallo di Castro su Gila. I padroni di casa firmano il vantaggio grazie a Castro: palla in mezzo da un corner con il colpo di testa dell'attaccante che batte Provedel, decisiva la leggera deviazione di Gila. Primo squillo importante della Lazio al minuto 35 quando da un calcio da fermo Maldini si trova a concludere al volo contro Skorupski che compie un grande intervento mettendo in angolo la palla. Brutte notizie per i biancocelesti che perdono Pedro a causa di un infortunio.

Le formazioni di Bologna-Lazio

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda, Moro, Ferguson, Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Castro. All. Italiano.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri.