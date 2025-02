Edy Reja: "La Lazio di oggi fa divertire chi la vede. Io e Baroni siamo paralleli perché..."

Ai microfoni di Radio Laziale, l'ex mister biancoceleste, Edy Reja è intervenuto per parlare dell'attuale momento della Lazio con a capo Marco Baroni, ricordando il passato in biancazzurro.

Dopo il gol di Klose al derby ho lasciato tutto per correre ad abbracciarlo. La soddisfazione più grande della mia carriera!

Io e Baroni siamo paralleli. Io ho avuto le opportunità con Napoli e Lazio a sessant'anni, ho fatto tanta gavetta in B e qualcosa in A, un po' come Baroni.