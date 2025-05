La mental coach di Vecino: "Lavoriamo insieme da 7 anni... è un mental coach per la squadra"

Ottime le prestazioni del centrocampista Matias Vecino nell'incontro di ieri contro la Juventus, infatti, dopo attimi di terrore generati dal gol di Kolo Muani al 51', il biancoceleste è riuscito a salvare la situazione mandando in rete un pallone poco prima del termine dei minuti di recupero. Le aquile, grazie al punto guadagnato, sono salite a quota 64 insieme ai bianconeri, tuttavia, soltanto il termine di Atalanta-Roma, in programma domani alle ore 20:45, svelerà la collocazione provvisoria del club biancoceleste e bianconero, infatti, i giallorossi si trovano solo ad un punto al di sotto dei due club. In merito alle prestazioni di Matias Vecino, che ieri ha salvato la Lazio dalla sconfitta, si è esposta la sua mental coach Nicoletta Romanazzi a La Gazzetta dello Sport.

Le parole di Nicoletta Romanazzi a La Gazzetta dello Sport

È meraviglioso, lavoriamo insieme da 7 anni. Quando è arrivato aveva la pubalgia, ma non credeva ci fosse una componente mentale e lavorava troppo... Adesso è una specie di mental coach per tutta la squadra.

La stagione di Matias Vecino

Sono in totale 18 le partite nelle quali il centrocampista Matias Vecino è sceso in campo nella stagione attuale in Campionato, ma non solo, il bilancio conta anche 2 palloni mandati in rete, uno nel match di ieri contro la Juventus e l'altro nella partita del girone d'andata contro il Genoa, e 2 assist. In Europa League, invece, sono 9 le volte in cui il mister Marco Baroni ha schierato il biancoceleste e 2 gli assist realizzati dal mediano, di cui il primo ha condotto al gol di Dele-Bashiru in Dynamo Kyiv-Lazio e il secondo in occasione della rete segnata da Pedro nel match contro il Twente.