Przyborek-Ratkov, due 'oggetti' misteriosi

Przyborek Ratkov, venti milioni (tra commissioni e bonus inclusi) ancora in attesa di risposte: Przyborek e Ratkov, due acquisti del mercato invernale firmato Fabiani, restano avvolti nell’incertezza. Sarri giudica, come riportato da Il Messaggero, il centrocampista dotato sul piano tecnico ma non ancora pronto tatticamente: per questo finora non gli ha concesso neppure uno spezzone, anche se potrebbe succedere a breve, magari già a Torino. L’attaccante, oltre al lavoro collettivo, sta svolgendo esercitazioni specifiche sui fondamentali (quel pallone mancato contro l’Atalanta a pochi passi dalla porta è diventato virale) e sull’intensità delle giocate. Due profili acerbi che il Comandante è chiamato a plasmare secondo la propria visione. Una scommessa. Vedremo chi avrà ragione.