Tommaso Paradiso non ha dubbi: scudetto alla Lazio o vittoria a Sanremo?

Per anni si è tenuto alla larga dal circo sanremese: «Non andrò mai in gara al Festival», promise quattro anni fa. Alla fine, però, ha ceduto. Tommaso Paradiso arriva al Festival di Sanremo in un momento speciale della sua vita, a dieci mesi dalla nascita della prima figlia Anna e a quattro mesi dalle nozze, fissate per il prossimo giugno, con la compagna Carolina Sansoni. È proprio a loro che il 42enne cantautore romano, leader fino al 2019 dei Thegiornalisti prima della svolta da solista, ha dedicato I romantici, la canzone che ha presentato per la prima volta ieri sera sul palco dell’Ariston. Non ha mai nascosto il suo amore per i colori biancoceleste e non ha dubbi sullo scudetto della Lazio o.vittoria a Sanremo. Queste le sue risposte a Il Messaggero

Tra lo scudetto alla Lazio e vittoria di Sanremo cosa sceglierebbe?

«Tutta la vita lo scudetto alla Lazio».

Crede che sia ancora possibile entrare in Europa, per la squadra?

«Ci spero. Ma la Lazio è destinata ad andare sempre più giù in un calcio ormai cambiato. Il presidente Claudio Lotito è una mosca bianca: punta su un modello artigianale in un calcio ormai fatto di grandi fondi. È come se io andassi a suonare al Coachella (il mega raduno della musica americana, ndr). Realtà come Como e Bologna hanno messo la freccia».