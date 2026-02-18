Crisi tra Mattia Zaccagni e Chiara Nasti? Spunta un nuovo indizio

Al centro dell’attenzione mediatica dell’ambiente biancoceleste c'è anche la possibile separazione di Mattia Zaccagni da sua moglie Chiara Nasti. Infatti i due sono tornati al centro dell’attenzione a seguito di alcune voci che ipotizzavano una crisi tra loro. Oltre ad aver smesso di seguirsi sui social, entrambi i coniugi hanno anche venduto il loro casa di Roma, specificando poi che si trattasse di una scelta legata alla sicurezza, dettata dai ripetuti furti subiti. Per questo motivo, la coppia sembrerebbe essere in procinto di trovare una nuova sistemazione. Tuttavia, alcuni indizi social continuano a far pensare alla possibilità che i due si siano effettivamente lasciati.

Un nuovo indizio

L’ultimo indizio è stato infatti condiviso dalla stessa Chiara Nasti che, sul proprio profilo TikTok, ha pubblicato un video del piccolo Thiago mentre utilizza un filtro social con in sottofondo la canzone Esibizionista di Annalisa. Nel video, in particolare, è stato inserito il passaggio “meglio sola”, dettagli che ha ulteriormente alimentato i dubbi su un'effettiva separazione dal capitano della Lazio.

Il video