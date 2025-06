Nuovo capitolo per la Polisportiva biancoceleste: nasce la S.S. Lazio SUP

La Polisportiva S.S. Lazio amplia i suoi orizzonti e abbraccia una nuova disciplina acquatica in forte crescita: nasce ufficialmente la sezione Lazio SUP, dedicata allo Stand Up Paddle, sport che unisce equilibrio, forza e contatto con la natura.

Per presentarsi al pubblico, la neonata sezione organizza un Open Day gratuito sabato 28 giugno, a partire dalle ore 8:00, presso lo stabilimento balneare “40 Gradi all’Ombra” a Focene, sul litorale romano. Una giornata pensata per adulti e bambini (dai 7 anni in su), durante la quale sarà possibile provare gratuitamente lo SUP, sotto la guida di istruttori qualificati.

Lo Stand Up Paddle, sempre più praticato in Italia, consiste nel pagaiare in piedi su una tavola simile a quella da surf, su acque calme o leggermente mosse. È uno sport accessibile a tutte le età e ricco di benefici: migliora equilibrio e coordinazione, rafforza la muscolatura centrale e favorisce il benessere mentale, grazie all’ambiente naturale e al movimento rilassante della pagaiata. Ma è anche un’attività sociale, capace di unire sport e divertimento.

Open Day

Durante l’Open Day, i partecipanti potranno cimentarsi in esercizi di equilibrio sia sulla spiaggia che in mare, sempre in condizioni di massima sicurezza. Le lezioni, a numero chiuso, richiedono prenotazione (al numero 3517304237 o tramite le pagine social “Lazio SUP”) e la presentazione di un certificato medico sportivo non agonistico. Tavole e pagaie saranno fornite dall’organizzazione, quindi non è richiesto alcun equipaggiamento specifico.

Le dichiarazioni del Presidente della sezione

A presentare l’iniziativa è Marco Sanzari, presidente della nuova sezione e istruttore federale, il quale ha dichiarato: “Con la S.S. Lazio SUP vogliamo rendere questa disciplina accessibile a tutti. È uno sport completo, coinvolgente e adatto a ogni età. Il nostro Open Day sarà l’occasione ideale per avvicinarsi allo SUP in un contesto accogliente e sicuro. Vi aspettiamo numerosi a Focene”.