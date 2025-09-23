Genoa-Lazio, scatta la vendita dei biglietti: i dettagli

La Lazio deve subito rialzare la testa dopo il derby perso, lunedì ci sarà la sfida in casa del Genoa. Sarri dovrà fare i conti con tanti indisponibili: Guendouzi e Belahyane non ci saranno per squalifica, Dele-Bashiru, Rovella, Lazzari e molto probabilmente anche Vecino, non ci saranno per infortunio. In questi minuti, attraverso una nota ufficiale, la Lazio ha comunicato la vendita dei biglietti per la sfida di lunedì.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Genoa-Lazio, scatta la vendita dei biglietti

La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i tagliandi per la gara contro il Genoa, in programma lunedì 29 settembre alle ore 20:45 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova.

