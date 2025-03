Il Venezia ferma l'Atalanta è 0-0 tra Gasp e Di Francesco

Dopo la vittoria della Fiorentina contro il Lecce (1-0 gol di Gosens) nell'anticipo del venerdì, la 27° giornata di Serie A continua con i tre match in programma sabato con Atalanta-Venezia (15:00), Napoli-Inter (18:00) e Udinese-Parma (20.45). Tutti gli occhi sono chiaramente puntati sulla sfida Scudetto con le tre contendenti che scendono tutte in campo: riflettori accesi soprattutto a Napoli dove si consuma la gara che potrebbe dare una bella sferzata alla lotta per il tricolore.

Atalanta-Venezia

I bergamaschi pareggiano a sorpresa in casa contro il Venezia 0-0. La squadra di Gasperini fallisce così un'importante occasione per accorciare sulle contendenti allo Scudetto visto anche il big match tra Napoli e Inter che si toglieranno punti dei punti. La squadra di Di Francesco dal canto suo ottiene un altro importante pareggio contro una big di questo campionato dopo aver fatto 0-0 anche contro la Lazio nella giornata precedente. Nonostante i 16 tiri totali la squadra di Gasperini porta a casa solo un punto e una bella botta sul morale per la corsa Scudetto.

Inter-Napoli

Udinese-Parma