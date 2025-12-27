Udinese-Lazio, un altro torto arbitrale per i biancocelesti: la decisione della Società

La Società biancoceleste, dopo l'ennesimo torto arbitrale, ha preso una dura decisione al termine della gara Udinese-Lazio

Michelle De Angelis

Udinese-Lazio: la decisione della Società biancoceleste

La Società biancoceleste ha preso una dura decisione al termine della gara contro l'udinese, che si è conclusa con un pareggio, infatti, a causa della decisione di non annullare il gol di Davis, dove si era verificato un tocco di braccio prima di Palma e poi dell'autore del gol, la Lazio ha scelto di chiudersi in silenzio stampa.

La Società biancoceleste sui social 

Udinese-Lazio, la Società si infuria per gli episodi arbitrali: il comunicato
